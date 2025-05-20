Otizm spektrum bozukluğundan (OSB) etkilenen bireylerin dijital dünyada daha güvenli ve etkili bir şekilde yer alabilmesi amacıyla organize edilen etkinlik 26 Mayıs Pazar günü saat 21.00’de gerçekleştirilecek.

Seminer kayıt bilgilerine derneğin sosyal medya hesaplarından veya görseldeki QR Kodu taratılarak ulaşılabilecek.

Kıbrıs Otizm Derneği’nin ev sahipliğinde, Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Derya Çıkılı Soylu'nun katılımıyla gerçekleştirilecek “Otizm Spektrumunda Web Teknolojileri: Bilinçli, Güvenli ve Etkin Kullanım” başlıklı webinar, tüm ilgililere açık ve ücretsiz olarak sunulacak.

Otizm Derneğinden yapılan açıklamada, dijital çağın sunduğu fırsatların, doğru rehberlik ve bilinçli kullanım ile otizmli bireylerin gelişimini destekleyici bir araca dönüşebileceği, ancak bu süreçte ailelerin, öğretmenlerin ve alanda çalışan profesyonellerin bilinçli hareket etmesinin büyük önem taşıdığı kaydedildi.

Bu doğrultuda düzenlenen webinarda, Dr. Derya Çıkılı Soylu katılımcılara web teknolojilerinin otizmli bireyler için nasıl güvenli ve faydalı hale getirilebileceğine dair kapsamlı bilgiler sunacak.

Webinar, yalnızca aileler için değil; özel eğitim uzmanları, öğretmenler, STÖ temsilcileri ve ilgili tüm paydaşlar için de yol gösterici nitelikte olacak.

Kıbrıs Otizm Derneği’nin, bu tür etkinliklerle otizm alanında farkındalık yaratmayı, bilgi paylaşımını artırmayı ve daha kapsayıcı bir toplum inşa etmeyi hedeflediği belirtildi.