Adıyaman 2. İdare Mahkemesi'ne sunulan bilirkişi raporunda, 6 Şubat depremlerinde Grand İsias Otel'in yıkılmasında Adıyaman Belediyesi'ne yüzde 20, Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yüzde 6, AFAD'a ise yüzde 2 oranında kusur yüklendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Adıyaman'ın Merkez ilçesinde bulunan Grand İsias Otel'in yıkılması sonucu, aralarında Kıbrıs’ın kuzeyinden öğrenciler ve tur rehberlerinin de bulunduğu 72 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. Tur rehberleri grubundan Ali Osman Aydın, depremin hemen ardından WhatsApp gruplarına gönderdiği sesli mesajda, "Biz dışarıyı görüyoruz. İnsanlar bize ulaştı ancak insanların yapabileceği bir şey değil. Buraya AFAD'ın gelmesi lazım, vatandaşla olmuyor. Belden yukarımız sağlam, belden aşağımız beton altında ezildi. Göz göre göre soluyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Aile 3 kamu kurumuna tazminat davası açtı

Ali Osman Aydın'ın ailesi, otelin yıkılmasında hizmet kusuru bulunduğu gerekçesiyle Adıyaman Belediyesi, Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) aleyhine tazminat davası açtı.

Dava dilekçesinde, Ali Osman Aydın'ın deprem sırasında enkaz altında kaldığı, bilincinin açık olduğu ve saatlerce yardım beklediği belirtilerek, "Depremin ilk anından itibaren yardım çağrılmış ve gerekli olan bütün resmi yerlere başvuru yapılmışsa da müteveffa Ali Osman'ı enkaz altından kurtarmak için AFAD başta olmak üzere hiçbir resmi kurum yardıma gelmemiştir" denildi. Dilekçede, yaralı olarak enkazdan çıkarılan Ali Osman'ın 7 Şubat 2023'te yaşamını yitirdiği, ölümünde ise zamanında müdahale edilememesinin etkili olduğu savunuldu.

Erdoğan'ın açıklamasını hatırlattı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 27 Şubat 2023'te Adıyaman'da yaptığı, "Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava şartları, hasar gören altyapının getirdiği zorluklar gibi sebeplerle maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum. Her şeyin farkındayız ve gereğini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" açıklaması hatırlatılan dilekçede, "Bu açıklamalar zamanında müdahale edilmediğine, arama kurtarma çalışmalarının zamanında yapılmadığının ve koordinasyon eksikliğinin ispatıdır" ifadesine yer verildi.

ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, Adıyaman 2. İdare Mahkemesi'nde görülen davada, bir inşaat mühendisi, bir şehir ve bölge plancısı ile bir jeoloji mühendisi tarafından hazırlanan bilirkişi raporu sunuldu.

Adıyaman Belediyesi yüzde 20 kusurlu

Bilirkişi raporunda, otelin yıkılmasına ilişkin Adıyaman Belediyesi'nin yüzde 20, Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yüzde 6, AFAD'ın da yüzde 2 oranında sorumlu olduğu sonucuna oy birliğiyle varıldı. Raporda, Adıyaman Belediyesi'nin "imar planları, 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamındaki yükümlülükleri ile tasarım, proje, uygulama ve denetim görevlerini tam olarak yerine getirmemesi" nedeniyle yüzde 20 kusurlu olduğu belirtildi.

Bakanlığa yüzde 6, AFAD'a yüzde 2 kusur

Raporda, Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın "mevzuattan doğan görev ve sorumluluklarını tam ve eksiksiz yerine getirmemesi, plan ve projelendirme süreçlerini yeterince denetlememesi ve Yapı Kayıt Belgesi verilmesi" nedeniyle yüzde 6; AFAD'ın da "afet durumuna ilişkin gerekli çalışmaları ve denetimleri yapmaması, parsellerin aktif fay hatlarına yakın olduğu bilinmesine rağmen yeterli önlem almaması" nedeniyle yüzde 2 kusurlu olduğu tespit edildi.

Mahkemeden "usul ekonomisi" savunması

Otelde yaşamını yitiren diğer ailelerin açtığı davalara gönderilen yazıda, "Usul ekonomisi ilkesi gereğince tekrar bilirkişi incelemesi yapılmaksızın söz konusu bilirkişi raporu, kusur tespiti (oranları) yönünden bakılan davada da hükme esas alınabileceği" belirtildi. Söz konusu karara, aileleri temsil eden avukatların itiraz edeceği öğrenildi.