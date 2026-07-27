Lefkoşa’nın yüzyıllara meydan okuyan tarihî surları, gerekli bakım ve koruma çalışmalarının yapılmaması nedeniyle her geçen gün biraz daha eriyor.

Surların bazı noktalarında meydana gelen çökmeler nedeniyle üstlerinden geçen yolların altının boşaldığı görülüyor. Zemindeki taş ve toprağın dökülmesiyle oluşan büyük boşluklar, yol güvenliği açısından ciddi risk yaratıyor. Gerekli önlemlerin alınmaması halinde çökmenin ilerleyerek yol yüzeyine ulaşmasından endişe ediliyor.

Surların çeşitli noktalarında, surların üzerine çıkılmasını kolaylaştırmak amacıyla yapılan merdivenler de bakımsızlığa terk edilmiş durumda. Girişleri kapatılan, çevresi ot ve çöplerle dolan merdivenlerin mevcut haliyle kullanılması mümkün görünmüyor.

Surların farklı bölümlerinde taşların yerinden kopması sonucu büyük göçükler ve derin oyuklar oluştu. Yapının iç kısmını açıkta bırakan bu göçükler, surların daha fazla zarar görme ihtimalini artırıyor.

Bir aracın direksiyon hâkimiyetini kaybederek surlardan aşağıya düştüğü noktada meydana gelen hasarın da aradan yıllar geçmesine rağmen onarılmadığı görülüyor. Kazanın ardından yıkılan bölüm açık halde bırakılırken, bölgede kalıcı bir onarım veya koruma çalışması yapılmaması dikkat çekiyor.

Surların bazı kesimlerinde duvarlar tamamen yıkılmış, tarihî taşlar ise surların dibine dağılmış durumda. Yıkılan taşların uzun süredir kaldırılmadığı ve restorasyon amacıyla herhangi bir çalışma başlatılmadığı görülüyor.

TARİHÎ YAPI ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ

Surların çevresine bırakılan molozlar, karton kutular, plastik atıklar ve çöpler de bölgedeki denetimsizliği gözler önüne seriyor. Duvarların arasından çıkan ağaç ve yabani bitkilerin kökleri ise taşların arasına girerek tarihî yapının daha fazla zarar görmesine yol açıyor.

TURİZMİN GÖBEĞİNDE UTANÇ MANZARASI

Başkent turizminin en önemli unsurlarından biri olması gereken Lefkoşa surlarının bakımsız, çöplerle çevrili ve yıkılmaya terk edilmiş görüntüsü tepki topluyor. Bir yandan turizm hedeflerinden söz edilirken, diğer yandan kentin simgesi olan surların bu durumda bırakılması büyük bir çelişki oluşturuyor.

Geçmişte Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde siper görevi de gören surların bugün sahipsiz bırakılması, tarihimize verilen değeri sorgulatıyor.

Yetkili kurumların sorumluluğu birbirine bırakmak yerine surların tamamında uzmanlar eşliğinde acil durum tespiti yapması, tehlike oluşturan bölgeleri güvenlik altına alması ve bilimsel restorasyon çalışmalarını daha fazla gecikmeden başlatması gerekiyor.

Çünkü surlardan kopan her taşla birlikte Lefkoşa’nın tarihi de parça parça kayboluyor.