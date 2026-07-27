“Biz Tufan’la 2013 yılında tanıştık. Bu sene 13. yılımız” diyen Nilden Bektaş Erhürman, birlikteliklerinin hikâyesinin, kendisinin Tufan Erhürman’ı henüz milletvekili adayı iken bir televizyon programında izlemesi ve oradaki konuşmasından etkilenmesi ile başladığını anlattı. Erhürman, takip eden günlerde İskele Bölgesi’nde meydana gelen petrol kazası sonrasında deniz kirliliğini değerlendirmek üzere düzenlenen bir toplantıda bir araya geldiklerini ve dostluklarının bu şekilde başladığını aktardı.

Erhürman, zamanla bu güzel arkadaşlığın güzel bir aşka evrildiğini anlatarak, “Her şeyden önce çok iyi iki arkadaşız, sohbet etmeyi, birlikte vakit geçirmeyi çok seviyoruz, hayatımız her zaman yoğundu ama biz o yoğunluk içinde her zaman birbirine tutunmayı, birbirinden destek almayı bilen bir çift olduk.” dedi.

Birlikte vakit geçirmeyi sevdiklerini belirten Nilden Bektaş Erhürman, şöyle devam etti:

“Yaz ayları deniz kenarında vakit geçirmeyi severiz, kış aylarında ise genellikle Lefkoşa surlar içinde olmayı, kitabevlerini dolaşmayı ve oralarda vakit geçirmeyi tercih ederiz. Tüm bu yoğunluğa rağmen birlikte bir şeyler yapabilmek bizim için kıymetlidir. Örneğin Cumartesi “anne baba” günüdür. Pazar ise “anne baba Toprak” günüdür. Elbette bazen bu günlere denk gelen ve katılmak durumunda kaldığımız etkinlikler olabiliyor, ama ikimiz de insanlarla bir arada olmaktan büyük keyif aldığımız için bu da günümüze ayrı bir güzellik katıyor.”