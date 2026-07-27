İsias Otel’de hayatını kaybeden voleybol takımı kaptanlarından Serin İpekçioğlu’nun annesi Doç. Dr. Pervin Aksoy İpekçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bilirkişi raporunu sert ifadelerle eleştirdi.

İpekçioğlu, kamu kurumlarına yüklenen kusur oranlarını kabul etmediğini belirterek, binanın ruhsat süreci, taşıyıcı sistemde yapılan değişiklikler ve denetim mekanizmalarına ilişkin ağır eleştiriler yöneltti. Adalet mücadelesini sürdüreceklerini vurgulayan İpekçioğlu, gerçek adaletin er ya da geç tecelli edeceğini ifade etti.

Pervin Aksoy İpekçioğlu’nun paylaşımı şöyle:

“100% kusurlu oldukları apaçık TARAFSIZ bilirkişilerle tespit edilen İsias’ta, taraflı bilirkişilerin verdiği raporun hiçbir değeri yoktur. Ahlaksızlık sadece bina varken değil, bina yıkıldıktan sonra da sistematik şekilde devam ediyor.

Türkiyede hukuk okumak, mezun olmak kolay, ama hukukçu olmak zor. Çok az kişi çarkın dişi olmaz. Bu sistemde adalet için mücadele şart.

Şu gerçeği inkâr edebiliyor musunuz bilirkişiler? 72 can öldü bu katil, soysuz, ahlaksızlar yüzünden. Bu binanın ruhsatı sahte, üzerine bir sürü taşıyıcı sistemi zayıflatacak müdahale yapılmış, belediyenin ve hatta turizm bakanlığının, çevre bakanlığının nezdinde.

Belediye encümeninin yıkım kararı alması gerekirken, binadaki yapım aşamasındaki taşıyıcı sistemi zayıflatan, yani plana göre yapılmayan, planı, statiği hiç olmayan binaya sadece para cezası vererek, küçücük beyinleriyle hukuka aykırılığı düzelttikleri iddiasıyla ruhsatı onaylıyorlar. Bilerek, isteyerek, nasıl yüzde 20 kusurlu. Dalga mı geçersiniz terbiyesizler?

Ey soysuz, ipsiz itler benim kızımı öldürdünüz. Bunun bedelini ödeyeceksiniz, sizin adaletiniz buysa elbet gerçek adalet bir gün gelir. Su akar yolunu bulur.”