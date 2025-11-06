Kamu görevlilerinin üçüncü duruşması yaklaşık dört aylık aranın ardından bugün Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Duruşma Türkiye saatiyle 10.30’da başlayacak.

Her duruşma öncesi olduğu gibi Şampiyon Melekler ve tur rehberlerinin aileleri, İsas Otel’de hayatını kaybeden canları, evlatları ve sevdiklerinin fotoğraflarını mahkeme önüne sıraladı.

Aileler ellerinde “Kusur yoksa sevdiklerimiz nerede”, “Eksik belgelerle ruhsat verenler suçludur”, “Adalet olası kastla gelecek”, “İsias ortak davamız” , “Çıkarlar uğruna yok ettiğiniz hayatların hesabını ödeyeceksiniz”, “Adalet değil katliam”, “Şampiyon Melekler olası kast diyor” ve “Emsaller belli karar net bu dava olası kast” yazılı pankartlar taşıdılar.

-Karakaya

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya duruşma öncesi yaptığı açıklamada, bir kez daha “adalet” için Adıyaman’da olduklarını vurguladı.

“Bugün bir kez daha Adıyaman’dayız. Her gelişimizde aynı acıyla, aynı kararlılıkla bu topraklara basıyoruz.” diyen Karakaya, bilirkişi raporunun bir kez daha gerçeği yazdığını, Grand İsias Otel’in bir bina değil, önceden tasarlanmış bir mezar olduğunu söyledi.

-Bu bir “kaza” değil, bir katliamdı

“Açgözlülük, çıkar hırsı, denetimsizlik, göz yuman yetkililer…Hepsi bir araya geldi ve 72 canımızı bizden aldı.” diye konuşan Karakaya, artık bahaneler, ceza indirimleri, taksirli suçlar duymak istemediklerini, bunun bir “kaza” değil, bir katliam olduğunu kaydetti.

-Sanıkların tutuklanmasını istiyoruz…Adaletin gecikmesi, her gün yeniden yıkılmaktır”

Bu katliamın olası kast ile yapıldığını vurgulayan Karakaya sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sanıkların tutuklanmalarını istiyoruz. Biz Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkeme heyetinden Bolu Kartalkaya, Adana Alpargün'deki mahkeme heyetlerinin cesaretini göstermesini bekliyoruz. Çünkü adaletin gecikmesi, bizim için her gün yeniden yıkılmaktır.”

-“Bu dava insanlığın vicdan davasıdır”

Bu davanın sadece Şampiyon Meleklerin ve rehberlerimizin değil, insanlığın vicdan davası olduğunu söyleyen Ruşen Yücesoylu Karakaya şöyle konuştu:

“Biz istiyoruz ki adalet artık susmasın. Biz adaleti yalnızca geçmiş için değil, bu ülkede bir daha hiçbir çocuğun karanlık bir binada ölmemesi için istiyoruz. Bir daha hiçbir annenin, hiçbir babanın yüreği yanmasın diye buradayız. Adalet ancak olası kastla hüküm verildiği gün yerini bulacaktır. Ve biz, o güne kadar nefes aldıkça mücadele edeceğiz. Her gün ölsek de, her sabah adalet umuduyla diriliyoruz. Çünkü meleklerimize verdiğimiz söz var; Adalet gelecek, başka canlar yanmayacak.”