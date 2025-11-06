Sn. Hakan Dinçyürek, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kalbi durması sonucunda hayatını kaybeden Nijerya uyruklu küçük kız çocuğunun ölümüyle ilgili iyi bir soruşturma yapılması şart…

Sn. Özdemir Berova, Maliye Bakanlığı kasasına aylık olarak net ne kadar bir gelir düştüğünü kamuoyuyla paylaşmanız mümkün mü? Zira ülkeye ithal edilen araç başta olmak üzere birçok üründen alınan vergiler oldukça artmış olsa gerek…

Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, size yapılan bir ziyarette “KKTC’nin tanınması zaman alacak ama kaçınılmaz” demişsiniz. Bu söylem yaklaşık 40 yıldır değişmediğini sizde biliyorsunuz. O nedenle biraz gerçekçi olmakta fayda var…

Sn. Hasan Sadıkoğlu, son zamanlarda İskele Belediyesi olarak bölgenizdeki üreticilere yaptığınız destekler dikkatlerden kaçmıyor. Üreticiden alınan vergilerin üreticiye dönmesi çok güzel…

Sn. Fehmi Oktay, deneyimli bir meteoroloji uzmanı olarak kış ayları için bir olumlu veya olumsuz öngörüde bulunmanız mümkün mü? Zira Güneydeki bazı meteoroloji uzmanları yağışlı bir kış olacağını söylüyorlar…

Sn. Adil Onalt, SÜTEK Yönetim Kurlu Başkanı Mustafa Özdeğirmenci’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kurumun battığını açıklamış. Bu durum hayvancıyı nasıl etkileyecek?