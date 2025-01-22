İsias Otel davasının gerekçeli kararının önceki gün açıklanmasının ardından Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nde dün düzenlenen basın toplantısında, gerekçeli karar değerlendirilerek istinaf için izlenecek yol kamuoyuyla paylaşıldı.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman’da İsias Otel’de hayatını kaybeden öğrenci, öğretmen ve velilerin hatırasını yaşatmak için kurulan derneğin basın toplantısına hayatlarını kaybedenlerin aileleri katıldı.

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Adıyaman 3 Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen davada kararın gerekçesinin sisteme yüklenip tebliğ edildiğini ve kendilerine de gönderildiğini belirtti.

Kararla ve izlenecek süreçle ilgili bilgi veren Esendağlı, “Gerekçeli karar, 395 sayfadan oluşan büyük bir metin olarak karşımıza çıkıyor. Ancak kararın içeriğine baktığımızda, büyük kısmı duruşmanın tutanaklarının birleştirilmesinden ibarettir. Nihayetinde gerekçenin tesisiyle alakalı olarak mahkemenin daha önce sanıkların yüzüne okuduğu mahkumiyet, cezalandırma ve beraata ilişkin kararlar niteleniyor.” ifadelerini kullandı.

“Ancak kararda, örneğin davanın en büyük tartışma noktası olan sanıkların işledikleri fiilin ‘bilinçli taksir mi, olası kast mı?’ olduğuna ilişkin tartışmaya dair hukuki gerekçe bulmak mümkün değil…” diyen Esendağlı, sanıkların farklı cezalara hükmedilmesinin mahkeme tarafından izahı yapılması gereken bir hususken, buna ilişkin detaylı bir gerekçenin olmadığını gördüklerini söyledi.

Esendağlı, “Çok kısa bir sürede, Ankara'ya gidip avukatlarımızla meselenin teknik çalışmasına başlayacağız. Bu kararın hukuki yönden ne şekilde ele alınması gerektiği ve teknik görüş oluşturacak olan ve ailelerimizi temsil eden avukatlarımızdır.” diye konuşarak izlenecek sürece değindi.

İki haftalık istinaf süresinin başladığını ifade eden Esendağlı, İstinaf Mahkemesi’nin de Gaziantep’teki Bölge Adliye Mahkemesi olduğunu aktardı.

Karardaki izahat eksikliğinin mutlaka İstinaf Mahkemesi’nde değerlendirilmesi gereken bir husus olacağını dile getiren Esendağlı, “Beklentilerimizden bir tanesi de, sanık tarafının da bir istinaf dosyalamasıdır.” şeklinde konuştu.

Esendağlı, İstinaf Mahkemesi’nin “dosya üzerinden inceleme yapma, tekrar duruşma yapma, tanık dinleme, ek delil ya da şahadetleri kabul etme gibi” geniş yetkilere sahip olduğunu dile getirdi.

İstinaf Mahkemesi’nin yeni bir karar verebilme ve o kararı değiştirme yetkisine sahip olduğunu kaydeden Esendağlı, teknik açıdan hazırlıkların yapılmasının ardından istinaf dilekçesinin dosyalanacağını ve mahkemenin davaya duruşma günü vermesinin bekleneceğini ifade etti.

KARAKAYA

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ve Rehberler için Adalet Platformu adına konuşan Ruşen Yücesoylu Karakaya, İsias Otel davasının altıncı duruşmasında alınan karar ardından önceki gün yayımlanan gerekçeli kararın, adalet beklentilerini bir kez daha derinleştirdiğini söyledi.

Bu kararın sadece bir başlangıç olduğunu vurgulayan Karakaya, “Bizler, kayıplarımızın anısını yaşatmak ve gerçek adaletin sağlanması için mücadele eden aileler olarak, suçluların olası kast ile yargılanmasını talep ediyoruz. Çünkü bu felaket bir ‘hata’ değil, göz göre göre gelen bir cinayettir.” dedi.

6 Şubat 2023 tarihinde İsias Otel’in, toplam 72 cana mezar olduğunu, 35 şampiyon melek ve 32 rehberin, sevdiklerinin yaşamdan koparılarak, hayatlarının karardığını vurgulayan Karakaya, deliller, bilirkişi raporları ve mahkemede ortaya konulan tüm gerçeklerin, bu facianın bilinçli eylemler sonucu gerçekleştiğini açıkça gösterdiğini söyledi.

Son nefeslerine kadar davanın takipçisi olacaklarını belirterek, adalet mücadelelerini tüm platformlarda sürdürerek gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacaklarına dair kararlılıklarını kez daha ortaya koyan Karakaya, “Sevdiklerimiz için verdiğimiz bu sözden asla dönmeyeceğiz. Adalet, ancak suçluların hak ettikleri cezaları aldıkları gün yerini bulacaktır.” şeklinde konuştu.