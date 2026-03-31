İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-BİR) Başkanı Erkay Özgör, elektrik kaynaklı iş kazalarının büyük ölçüde önlenebilir olduğuna dikkat çekerek, risk değerlendirmelerinin etkin yapılması, LOTO sistemlerinin eksiksiz uygulanması ve teknik koruma sistemlerinin sürekli denetlenmesi gerektiğini belirtti.

Özgör, yaptığı açıklamada, dün bir parselasyon alanında meydana gelen iş kazasını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini ifade etti. Yüksek gerilimli elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren yurttaş için Allah’tan rahmet dileyen Özgör, ailesine, yakınlarına ve tüm topluma başsağlığı mesajı iletti.

Yaşanan olayın, elektrikle çalışılan ortamlarda iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin hayati önemini bir kez daha acı şekilde ortaya koyduğu belirten Özgör, “Yüksek gerilim seviyelerinde gerçekleşen çalışmalar, ancak sıkı teknik kontroller, doğru planlama, yetkin personel ve eksiksiz güvenlik uygulamalarıyla yürütülmelidir.” dedi.

Özgör, elektrik risklerine ilişkin sürekli farkındalık çalışmaları yürüttüklerini hatırlatarak, buna rağmen bu risklere bağlı kaza ve ölümlerde bir azalma olmamasının çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliği bilincinin yeterince yerleşmediğini ortaya koyduğunu kaydetti.

“İSG-BİR olarak, bu tür kazaların büyük ölçüde önlenebilir olduğuna dikkat çekiyoruz.” ifadelerine yer veren Özgör, bu kapsamda olayın tüm yönleriyle, şeffaf ve bilimsel bir yaklaşımla incelenmesi gerektiğini ifade etti.

- “İhmali veya kusuru bulunan kişi ve kurumlar belirlenmeli”

Teknik, idari ve organizasyonel sorumlulukların net biçimde ortaya konulmasının önemine işaret eden Özgör, ayrıca ihmali veya kusuru bulunan kişi ve kurumların belirlenmesi gerektiğini belirterek, benzer riskleri barındıran tüm tesis ve çalışma alanlarında acil denetimlerin yapılmasının büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Elektrik kaynaklı iş kazalarının önlenmesi için risk değerlendirmelerinin etkin ve güncel şekilde yapılması gerektiğini ifade eden Özgör, “Enerji altında çalışma uygulamalarının kesin kurallara bağlanması, kilitleme/etiketleme (LOTO) sistemlerinin eksiksiz uygulanması, çalışanların düzenli eğitim ve yetkilendirme süreçlerinden geçirilmesi, teknik koruma sistemlerinin (topraklama, koruma röleleri vb.) sürekli denetlenmesi zorunludur.” dedi.

Özgör, bu noktada ilgili kurum ve kuruluşları sorumluluk almaya, mevzuatın etkin uygulanmasını sağlamaya ve denetim mekanizmalarını güçlendirmesi yönünde çağrıda bulundu.