Sn. Tufan Erhürman, Rum basınına göre, BM Genel Sekreteri Guterres, emekliye ayrılmadan önce Kıbrıs konusunda son bir çaba daha sarf etmek için zemin hazırlıyormuş. Bu konuda size ulaşan bilgi var mı?

Sn. Ünal Üstel, kamuda örgütlü sendikaların dün gerçekleştirdiği eylemde, polis ile sendikalı vatandaşların çatışma görüntüleri oldukça üzücüydü. Keşke bu görüntüler ortaya çıkmadan sendikaları görüşmeye davet edeydiniz…

Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, sendikalarla yapılan görüşme sonrasında bir çalışma masası oluşturularak çözüm veya uzlaşı çıkması için çalışma başlatılması için adım atılmasına ön ayak olmuşsunuz… İnşallah bu girişim olumlu sonuçlanır…

Sn. Hasan Taçoy, ifade özgürlüğü konusunda Meclise sunulan yeni yasa tasarısına karşı olduğunuzu ancak bazı kişilerin kendini gazeteci olarak tanıtıp etrafa saldırmasının kabul edilemez olduğunu söylediniz. Yerden göğe kadar haklısınız…

Sn. Ertan Birinci, eşiniz Meliz hanımın Türkiye Kadın Zirvesi tarafından yaşam boyu meslek onur ödülü ile ödüllendirilmiş olması sizi oldukça gururlandırmış. Hayırlısı olsun…

Sn. Mehmet Nizam, bu yıl özellikle bahar yağmurlarının oldukça güzel olması çiftçilerin ve hayvancıların yüzlerini güldürüyor. Acaba bu maliyetlerle çiftçinin ürünü yaptığı masrafı karşılayacak mı dersiniz?