İş Sağlığı ve Güvenliğinin masaya yatırıldığı toplantıda; İSG alanında mevzuatın düzenlenmesinin yanı sıra eğitim çalışmalarının yapılması, iş kazalarının önlenmesine yönelik önemli adımlar atılması konuları görüşüldü.

Toplantıda; ayrıca işlerin çeşitli sebeplerden dolayı yarım kalması sorunlarının çözümüne yönelik iki birlik arasında tahkim kurulu oluşturulması konuları da ele alındı.

İki Birlik arasında, İSG çerçevesinde yapılması planlanan çalışmalara; Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği, Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası’nın da dahil edilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.