Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (ASBÜ) işbirliğiyle, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Saray Otel Grand Pasha'nın destekleriyle “Hukuki Boyutlarıyla Uluslararası Kıbrıs Türk Vakıfları Sempozyumu” düzenlendi.

Evkaf’tan verilen bilgiye göre, sempozyumun ilk günü Kapalı Maraş Bilal Ağa Kültür Merkezinde, ikinci günü ise Lefkoşa Bedesten’de yapıldı. İki gün boyunca vakıf malları içerisinde düzenlenen bu etkinlik, “tarihe bir ilk” olarak kaydedildi.

Sempozyumda, Kıbrıs Türk Vakıflarının yerel ve uluslararası hukuki boyutları ele alındı. Vakıf Hukuku, Adalar Denizi Bağlamında Kıbrıs Türk Evkaf Malları, Uluslararası Hukuk ve Vakıf Tarihi gibi konularda 18 bilim insanı güncel bilgilerini paylaştı ve yeni perspektifler geliştirdi. Ayrıca, mevcut sorunlara çözüm önerileri de sunularak izlenecek yol haritası oluşturuldu.

Evkaf, vakıf meselesini ve Ahkamül Evkaf'ın varlığını dünyaya duyurma çabasında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Osmanlı Devleti’nin 1571 yılında Kıbrıs’ı fethi ile birlikte adada çeşitli vakıflar kurulmuş ve vakıflar, 1878 yılına kadar Ahkamül Evkaf adı verilen yasa çerçevesinde yönetilmiştir. Ancak, adanın 1878 yılında geçici olarak İngilizlere devredilmesiyle birlikte bu kurallar çiğnenmiş ve birçok vakıf malı gasp edilmiştir.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, arşivlerinde bulunan yazılı belgeler ile yıllardır hukuksal olarak sesini duyurmaya çalışmaktadır. Bu bağlamda “Hukuki Boyutlarıyla Uluslararası Kıbrıs Türk Vakıfları Sempozyumu” vakıfların hukuki durumunu, eksikliklerini ve karşılaşılan sorunları ele alarak mevcut belgelerin ve bilgilerin değerlendirilmesine önemli katkılar sağlayarak literatüre de yeni bilgiler ve öneriler kazandıracaktır.”