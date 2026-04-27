ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğindeki silahlı saldırı, Washington Hilton Oteli'nde gerçekleşti. Otel, Amerikan siyaset tarihinde bir başka suikast girişimiyle biliniyor.

Dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan, 45 yıl önce yine Washington Oteli'nde suikast girişimine uğramış ve yaralanmıştı.

30 Mart 1981'de otelden çıkan Reagan'a mental sorunları olduğu belirtilen 25 yaşındaki John Hinckley silahla saldırarak, Reagan'ı makam arabasından seken kurşunla yaralanmıştı. Kurşun, Reagan'ın kalbine 2.5 santimetre yakınına isabet etmiş ve ABD başkanının ciddi iç kanama geçirmesine neden olmuştu.

Suikast girişiminde 6 el ateş eden Hinckley'in diğer kurşunlarından biri dönemin Beyaz Saray Sekreteri James Brady'e başından isabet etmiş, Brady yaşasa da ömür boyu yarı felçli kalarak konuşma problemi çekmişti. Brady dışında bir polis memuru ve Reagan'ı koruyan bir gizli servis mensubu da Washington Oteli'nin önündeki olayda yaralanmışlardı.