İntergaz Ltd. tarafından Cratos Hotel’e yönelik olarak “Afet ve Acil Durum Organizasyonu Yangın Güvenlik/Savunma Eğitimi” düzenlendi.

Eğitim, alanında uzman yangın danışmanı Resul Dilek’in liderliğinde otel çalışanlarının katılımıyla geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi.

Eğitim programında, yangın anında alınması gereken önlemler, ekip koordinasyonu, güvenli tahliye yöntemleri ve ilk müdahale teknikleri detaylı şekilde ele alındı. Resul Dilek tarafından verilen teorik bilgiler, uygulamalı tatbikatla pekiştirildi. Gerçek senaryolar üzerinden yapılan tatbikat sayesinde, Cratos Hotel personeli kriz anlarında nasıl hareket edilmesi gerektiğini deneyimleme fırsatı buldu.

Bu eğitim, otel çalışanlarının olası bir acil durumda bilinçli, hızlı ve koordineli hareket edebilmesini amaçlıyor. Aynı zamanda kurumun genel güvenlik kültürünü güçlendirmeyi hedefliyor.

İntergaz Ltd. olarak, yangın güvenliği alanındaki uzmanlığıyla, kurumlara özel eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaya devam ediyor. Cratos Hotel’e yönelik gerçekleştirilen bu eğitim ve tatbikat, İntergaz’ın güvenli yaşam alanları oluşturma vizyonunun bir parçası olarak hayata geçirildi.