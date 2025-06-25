Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu’nun değerli sanatçılarından Yılsay Özbudak, yaşamını yitirdi.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve tedavi gördüğü öğrenilen Özbudak’ın vefat haberi sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

Kıbrıs Türk tiyatrosuna yıllar boyunca emek veren, sahne üzerindeki performanslarıyla hafızalarda yer edinen Özbudak’ın kaybı, derin bir boşluk bıraktı.

Yaklaşık 30 yıl boyuna tiyatroya hizmet veren ve çok sayıda oyunda rol alan usta oyuncu, geçtiğimiz yıl Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü almıştı.

Merhumun cenazesi dün Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınan ikindi namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda defnedildi.