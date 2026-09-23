CTP’den verilen bilgiye göre, dün akşam Güzelyurt’ta düzenlenen toplantıda, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir ve Güzelyurt Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy hazır bulunarak konuşma gerçekleştirdi. Kitle toplantısına birçok milletvekili de katıldı.

-İncirli: “Değişim talebi sokakta yükseliyor”

Kitle toplantısında konuşan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, memleketin kaynaklarını israf edenlerin, yolsuzlukların ve haksızlıkların peşine düşeceklerini söyledi. Mevcut yönetimi eleştiren İncirli, “Bu iş bitecek. Bu kirli yönetim gidecek ve biz onun yerine güvenli bir gelecek, dürüst bir yönetimi hep birlikte kuracağız. 6 Aralık’ta halkın iktidarını kuracağız” dedi.

CTP’nin kararlarını kapalı kapılar ardında alan bir parti olmadığını belirten İncirli, yurttaşların düşüncelerini dinleyerek ortak bir gelecek kurmak için çalıştıklarını söyledi. İncirli, mevcut hükümete karşı halkın değişim talebinin her geçen gün arttığını belirterek, “Değişim talebi sokakta yükseliyor. CTP her kesimden insanımızı kucaklayacak. Biz insanlarımızı doğduğu yere, düşüncesine, kökenine, inancına göre ayırt etmeden kucaklayacağız” şeklinde konuştu.

-“CTP’nin 56 yıllık birikimi bu ülkeyi ayağa kaldıracak”

İncirli, CTP’nin 56 yıllık mücadelesi, emeği ve birikimi olduğunu ifade ederek, bunları iktidara taşımanın önemli olduğunu belirtti. İncirli, “Memleketi ayağa kaldıracak bu düşüncelerdir, bu birikimdir, bu emektir ve bu mücadeledir” dedi.

İktidara geldikleri ilk günden itibaren nüfusun belirlenmesine yönelik çalışma yapacaklarını kaydeden İncirli, “Nüfusunu bilmeyen bir ülke geleceğini de planlayamaz” ifadelerini kullandı. İncirli, memleketin geleceğini nüfusa göre planlayacaklarını belirterek, güvenlik sorununu da öncelikli olarak ele alacaklarını söyledi.

İncirli, evde, arabada, yolda, okulda, hastanede, gemide ve uçakta her insanın kendini güvende hissedeceği bir sistem kuracaklarını kaydetti. Devlet dairelerindeki işlemleri sadeleştirerek yurttaşların hızlı şekilde hizmet almasını sağlayacaklarını belirten İncirli, sağlık ve eğitimde de ciddi adımlar atacaklarını vurgulayarak, “Bu ülkenin yerinde saymaya değil, ilerlemeye ihtiyacı var” dedi.

Kansoy: “Güzelyurt'ta yeni bir dönemin başlangıcının meşalesini yakmak istiyoruz”

CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy da yaptığı konuşmada, “Güzelyurt'ta yeni bir dönemin başlangıcının meşalesini yakmak istiyoruz. CTP belediyelerinin başarısını Güzelyurt halkına da yaşatmak istiyoruz” dedi.

Eşitlikçi, katılımcı ve çoğulcu bir belediyecilik anlayışıyla çocuklardan gençlere, yetişkinlerden 65 yaş üstü yurttaşlara kadar toplumun tüm kesimlerine dokunan çağdaş belediyecilik hizmetlerini Güzelyurt’la buluşturmayı hedeflediklerini belirten Kansoy, Güzelyurt Belediyesi’ni halkın belediyesi yapmak için yola çıktıklarını belirtti.

-Gulamkadir: “Çalışarak başarıya ulaşacağız”

Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir ise, toplantıya katılan kalabalığın değişim talebinin en önemli göstergesi olduğunu, Güzelyurt’un Reşat Kansoy ile beraber gelişeceğini söyledi.

Gulamkadir, “CTP’nin tek başına iktidara gelişi yakındır. Güzelyurt artık göç veren değil göç alan bir kent olacak. Bu çalışmaları hep birlikte yürüteceğiz, çalışarak başarıya ulaşacağız” diye konuştu.