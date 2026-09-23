Belediyeden verilen bilgiye göre Özçınar, yeni eğitim yılının hayırlı olmasını dileyerek öğrencilere boya ve kırtasiye malzemelerinden oluşan çantalar hediye etti. Ziyarette kendisine eşlik eden eşi Tijen Özçınar da öğrencilere yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diledi.
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Okul yönetimi ve öğretmenlerle görüş alışverişinde bulunan Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, okulların mevcut durumu, eğitim süreçleri ve akademik gelişim hakkında bilgi aldı.