İyigün yaptığı yazılı açıklamada, işletilmesinde birçok sıkıntısı bulunan taş ocaklarına bir yenisi daha eklenmesinin gündeme geldiğini ve konunun detaylarının ÇED süreci ile kendilerine ulaştığını belirterek, proje alanının, Alevkaya/Lefkoşa Orman Bölge Şefliği sınırları içerisindeki devlete ait orman alanı olduğunu söyledi.

Doğal maki vejetasyonunun madencilik faaliyetiyle birlikte tamamen kazınarak yok edildiğini, yıllar içerisinde oluşan doğal bitki örtüsünün kaldırılmasının, etraftaki devlet ormanlarını da toza ve titreşim nedeniyle strese soktuğunu ifade eden İyigün, “ekolojik koridoru hali hazırda olumsuz etkilemektedir. Söz konusu taş ocaklarına ilave yapılması ile bu olumsuz etki daha da artmış olacaktır.” dedi.

İyigün, faaliyet gösteren taş ocaklarının işletilmesinde çok ciddi aksaklıklar yaşandığını savunarak, yasalarca zorunlu kılınmasına rağmen, işletme süresi dolan veya aktif çalışan ocakların doğaya yeniden kazandırma ve rehabilitasyon projelerinin uygulamada neredeyse hiç işletilmediğini ya da son derece yetersiz kalındığını kaydetti.

Doğa Rehabilitasyonu/Restorasyonu Tüzüğü’nün hazırlanması gerektiğini vurgulayan İyigün açıklamasına şöyle devam etti:

“Yıllardır bitki örtüsü sıyrılmakta, dik ve tehlikeli şeyler aynen bırakılmakta, vaat edilen ağaçlandırma hedefine ulaşmamaktadır. Mevcut ocakların yarattığı devasa topoğrafik tahribat, toz kirliliği ve görsel yaralar ortadayken ve bunların rehabilitasyonu dahi düzgün denetlenemiyorken, bölgeye yeni bir taş ocağı alanı eklemek var olan tahribatı katmerleştirmekten başka bir anlam taşımamaktadır.

KTMMOB Orman Mühendisleri Odası olarak vurgulamak isteriz ki; ülkemizin sınırlı olan orman varlıkları, yeraltı su kaynakları ve biyolojik çeşitliliği, denetimsiz madencilik hırsına kurban edilemez”