Daire'den yapılan yazılı açıklamada, Lefkoşa/Değirmenlik Taş Ocakları Bölgesi’nde, North Flag Madencilik Ltd.’e ait arazide yapılması planlanan “Taş Ocağı Projesi” için Şehir Planlama Dairesi, Orman Dairesi, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi, Karayolları Dairesi, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Jeoloji ve Maden Dairesi, Lefkoşa Kaymakamlığı, Patlayıcılar Müfettişliğinden gelen görüşler dikkate alınarak, 18/2012 sayılı Çevre Yasası ÇED Tüzüğü gereği ÇED sürecinin başlatıldığı, hazırlatılan ÇED raporunun 17 Eylül 2026 tarihinde ÇED şubesine teslim edildiği ifade edildi.

Açıklamada, ÇED Tüzüğü’nün 22’nci maddesi gereği yapılması gereken "Halkın Katılımı Toplantısı'nın" duyurusunun da ilgili kurumlara bildirildiği ve duyuru ilanının gazetede yayınlandığı belirtildi.

-“Şehir Planlama Dairesi ilk görüşünde sehven hata yaptığını bildirdi”

Ancak Şehir Planlama Dairesi’nin, 22 Eylül 2026 tarihinde Daire’ye gönderilen yazı ile ilk görüşünde sehven hata yaptığını bildirdiği, proje yerinin “Beşparmak Dağları Akiferi Emirnamesi” kapsamında olduğunu ve “Akifer Koruma Alanı” sınırları içerisinde yer aldığını belirttiği kaydedilen açıklamada, bu sebeple, ilgili emirnamenin 23’üncü maddesi gereği taş ocağı faaliyetinin bu alanda yapılamayacağını aktardığı ifade edildi.

-“Dosya izin makamı olan Jeoloji ve Maden Dairesi’ne iade edildi”

Bu kapsamda, bahse konu faaliyetin bahse konu alanda yapılmasının İmar Mevzuatına uygun olmaması nedeniyle ÇED değerlendirme sürecinin sonlandırıldığı kaydedilen açıklamada, ÇED Tüzüğünün 22’nci maddesi gereğince 28 Eylül Pazartesi günü Bağ Restorant’ta yapılması planlanan "Halkın Katılımı Toplantısı’nın" iptal edildiği ve dosyanın izin makamı olan Jeoloji ve Maden Dairesi’ne iade edildiği belirtildi.