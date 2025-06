İntergaz Ltd., Arbos Investment Ltd. ve Works Trading & Services Ltd. şirketlerinin çalışanları, kurum içi gelişim programı kapsamında düzenlenen 360 Derece Etki: Liderlik, İletişim Ve İşbirliği Programı eğitiminin ikinci modülüne katıldı. Eziç Göçmenköy’de gerçekleşen ve Dr. Zafer Bekiroğulları’nın eğitmenliğini üstlendiği eğitimde, üç şirketten 27 kişilik karma bir grup yer aldı.

Yedi modülden oluşan ve tüm çalışanların katılımıyla kurgulanan programın bu ayağı, ikinci modülün üçüncü grup eğitimi olarak planlandı. Daha önce ilk modül olan “Temel İletişim ve İşbirliği” eğitimi, yine karma gruplarla yaklaşık 125 çalışana sunulmuştu. Eğitimlere, mavi yaka, beyaz yaka ve yönetici düzeyindeki çalışanlar birlikte katılım sağlıyor. Bu yaklaşımın temel amacı, şirketler ve birimler arasında takım ruhunu güçlendirmek, iş birliğini artırmak ve kurum içi etkileşimi pekiştirmek.

İnteraktif bir yapıya sahip olan eğitimde, teknik bilgiler uygulamalı örneklerle ve grup oyunlarıyla desteklenerek katılımcıların aktif şekilde sürece dahil olması sağlandı. Bu sayede, öğrenme süreci hem daha kalıcı hale geldi hem de çalışanlar için daha verimli ve keyifli bir deneyim oluşturuldu. Eğitime, şirketlerin İnsan Kaynakları Danışmanı Fatma Zorlu Çelebi de misafir olarak katılım gösterdi. Şirketlerin Eğitim Danışmanı Dr. Zafer Bekiroğulları tarafından yürütülen eğitim programının, farklı modüller ve yeni gruplarla önümüzdeki süreçte devam etmesi planlanıyor.