Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) 30. Olağanüstü Kurultayı’nın ardından önceki akşam gerçekleştirilen Parti Meclisi’nin ilk toplantısında önemli bir görev değişimi yaşandı. Erkut Şahali, yaklaşık 8 ay önce üstlendiği CTP Genel Sekreterliği görevini Mehmet Kale Kişi'ye devretti.

Şahali, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görev süresinin dolmasına 2 yıl 4 ay olmasına rağmen, Genel Başkan Sıla Usar İncirli’nin talebi doğrultusunda gerçekleşen yenilenme süreci kapsamında bu görevi devrettiğini belirtti.

Şahali, yaptığı açıklama şöyle:

“30. Olağanüstü Kurultay'ın ardından gerçekleştirilen CTP Parti Meclisi'nin ilk toplantısında; 8 ay önce üstlendiğim Genel Sekreterlik görevimi, Genel Başkan Sayın Sıla Usar İncirli'nin talebi doğrultusunda gerçekleşen yenilenme sonucu noktalamış bulunmaktayım.

Görev süremin tamamlanmasına daha 2 yıl 4 ay varken gerçekleşen bu erken vedaya rağmen; geride bıraktığımız süreçte hem 19 Ekim Cumhurbaşkanlığı seçiminin kazanılmasının hem de kurultayımızın hayranlık uyandıran bir demokratik olgunlukla tamamlanmasının haklı gururunu yaşadım.

Bu onurlu görevi layıkıyla yerine getirmiş olmanın iç huzuruyla nöbeti Mehmet Kale Kişi'ye devrettim. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan böyle de CTP'nin gelecek başarıları için çalışmaya ve Kıbrıs Türk Halkı'nın hizmetinde olmaya devam edeceğim.

Bana inanan, güvenen ve yaşamım boyunca onurunu taşıyacağım CTP Genel Sekreteri ünvanını bana layık gören tüm yoldaşlarıma yürekten teşekkür ederim.

Yaşasın CTP, yaşasın mücadele.”