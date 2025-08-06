Ayaklı Gazete’ye ulaşan doğasever bir vatandaşımız ülkemizde her geçen gün azalan ormanlık alanlar nedeniyle yeşili özler hale geldiğimizi belirterek bize gönderdiği bir fotoğrafla daha fazla ormanlık alanın yok olmaması için bu gibi bilinçsizce yapılan işlerin önüne geçmek gerektiğini dile getirdi.

Doğasever vatandaşımız “Burası St Hilarion Orman. Bu taş devri ocağını kurup hem ormanımızı tehlikeye atan, hem de çevreyi kirleten kişileri hiçbir zaman affetmeyeceğim… İnsanlık işte bunları yapan şeytanların yüzünden bir türlü hayır etmiyor” diyerek çevrenin işte bu yüzden mahvolduğunu kaydetti.

Bu şekilde ormanlık alanda ateş yakan kişi veya kişilerin bir anlık dikkatsizliğinin koca bir ormanı yok edeceğini düşünmeleri gerektiğini belirten vatandaşımız “Bu kişi veya kişileri tespit edersem doğduklarına pişman edeceğim” diyerek sözlerini tamamladı.