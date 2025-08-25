Yazılı açıklamasında eşit egemenlik vurgusu yapan Işık, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığına destek veren Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a ve Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür etti.

BM'nin Kıbrıs Rumlarını 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tek sahibi gibi kabul etmesinin uzlaşmazlığın temel sebebi olduğunu kaydeden Işık, BM’nin kendi kararlarında da vurgulanan “Bir toplum diğerinin üzerinde egemenlik iddia edemez. Kıbrıs Türk toplumu, Kıbrıs Rum toplumu ile aynı siyasi statüye sahiptir”. maddesine uygun davranması çağrısında bulundu.