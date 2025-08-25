Fileleftheros “Lefkoşa-Atina Ortak Çizgisi… Kombos-Miçotakis Ukrayna Konusunda: Bağımsızlığa, Egemenliğe ve Toprak Bütünlüğüne Saygı” başlıklı haberinde, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in konuyla ilgili açıklamalarını aktardı.

Habere göre, Kombos bu gazeteye yaptığı açıklamada, çok yönlü ve dinamik bir süreç olduğundan bütün verileri bilmediklerini, şu anda Ukrayna konusunda başlatılan şeyin detaylarıyla ilgili netlik ve varacağı sonla ilgili öngörülebilirlik olmadığını söyledi.

-“Ukrayna meselesi, detayların çok büyük önem taşıdığı çok komplike bir mesele”

Ukrayna’nın güvenliği ve garantiler konusunda işitilenlere değinirken, şu anda bunun tam olarak ne anlama geldiği, hangi şekli alacağı, bir noktaya varıp varmayacağı ve nasıl ortaya konulacağına dair bir netlik olmadığını belirten Kombos “Ukrayna meselesi, detayların çok büyük önem taşıdığı çok komplike bir mesele.” dedi.

“Ukrayna’nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygının Kıbrıs açısından çok temel bir ilke olduğuna” dikkati çeken Kombos, bunun AB’nin de tutumu olduğunu savundu. Rus işgalinden kaynaklı sorunun çözümünde Ukrayna tarafının ve Ukrayna olmadan Ukrayna’nın çıkarlarıyla ilgili herhangi bir karar alınamayacağını vurgulayan AB’nin tutum ve görüşünün önemli olacağını söyledi.

Kombos, Birleşmiş Milletler'in (BM) görüşmelerde yer almamasını “uluslararası sahnede bir karmaşıklık var” şeklinde yorumlayarak, şöyle devam etti:

“Bu yeni bir şey değil. Bunun içerisinde çeşitli kutupların güç derecesi ve nüfuz dağılımı var. Eşit değildir. Olguların yapılandırılmasını, konu ve konunun uluslararası alandaki önemi etkiler. Ukrayna meselesinde liderlik rolünü, beklendiği gibi ABD oynuyor. BM ya da AB’nin daha aktif rol oynayabilmesi objektif tartışma açısından önemlidir ancak bu görmezden geliniyor. Harcanmakta olan, bütün müdahillerin selamladığı ve olumlu bir sona ulaşmasını umduğumuz çabayı bozabilecek bir tartışma olmadığı kanaatindeyim.”

-“Sınırların zorla değiştirilmesi rutin uygulama olarak kabul edilemez”

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “sınırların zorla değiştirilmesi rutin uygulama olarak kabul edilemez.” ifadesini kullandı.

Yunanistan’ı, Ukrayna’ya destek verdiği için suçlayanların, “kendilerinden Kıbrıs’taki travmalarını unutmalarını isteyenler" olduğunu söyleyen Miçotakis “yasadışı istilanın oldubittilerini yasal kabul etmemizi mi istiyorlar? Yasadışı talepleri ve egemenlik haklarımızın sorgulanmasını yasallaştıralım mı? Kiev uzakta değil. Bölgemizde cereyan edenlerden de çok uzakta değil.” dedi.

Miçotakis, Yunanistan’ın mali kriz döneminde yalnızlaştırıldığını, yeniden aynı konuma gelmesine müsaade etmeyeceklerini belirterek, bugünkü konuma çok zahmet çekerek geldiklerini söyledi.

Yunanistan’ın tutumunu, ulusal çıkarlar, jeopolitik konum ve bundan kaynaklı meydan okumaların dayattığını savunan Miçotakis, Avrupa ve batıyla birlikte olduklarını, en önemlisi uluslararası meşruiyetin kendileriyle olduğunu savundu.

Miçotakis, “Sınırların zorla değiştirilmesini rutin uygulama olarak kabul edemeyiz. Ukrayna'da ateşkesi ve egemenliğini savunacağız. Gelecekteki her türlü saldırıyı engelleyebilecek durumda olması için güçlü güvenlik garantisi sağlanmasını destekliyoruz. Bu çerçevede ABD’nin destek teyidi büyük önem taşıyor.” dedi.

Miçotakis Yunanistan’ın Ukrayna’nın yeniden imarına katkı koymaya hazır olduğunu da ekledi.