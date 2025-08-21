İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Avrupa Birliği yetkilisinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni “sözde devlet” ve “sözde yargı” ifadeleriyle nitelendirerek, “KKTC yargısını tanımayacaklarına” ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Işık, söz konusu ifadeleri Kıbrıs Türk halkının demokratik iradesine, egemenliğine, bağımsız yargısına ve KKTC’nin halkı ile bölünmez bütünlüğüne yapılmış bir “kansız soykırım” olarak nitelendirdi.

Işık, dernek olarak Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e bir mektup göndererek açıklama yapmasını isteyeceklerini dile getirdi.