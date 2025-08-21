Politis ve diğer gazeteler yangının dün sabah 2.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktığını yazdı.

Gazete fabrikada depolanan küçük gazlı ocakların yangından dolayı patladığını, bunun büyük bir gürültüye neden olduğunu ayrıca patlayan gazlı ocakların parçalarının yola savrulduğunu ve yakınında bulunan evlerin pencerelerine çarptığını yazdı.

Fabrikanın yakınındaki evlerin de yanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirten gazete, iki evde hasarlar meydana geldiğini ifade etti.

Bazı evlerin tedbir amaçlı boşaltıldığını yazan gazete, itfaiyenin fabrikanın içerisinde ne depolandığını bilmemesinin karşılaştığı en büyük sıkıntı olduğunu kaydetti.

Haberde fabrikanın kâğıt işleme ve depolama fabrikası olarak kayıtlı ve lisanslı olduğu ancak fabrikada küçük gazlı ocaklar haricinde başka patlayıcı maddeler de bulunduğu belirtildi.

Polisin fabrika sahibinin ifadesinin ardından olayla ilgili iki ay öncesine kadar fabrikada çalışan ve fabrikanın sahibini tehdit eden 43 yaşındaki bir kişiyi tutukladığını yazan gazete, zanlının bugün mahkemeye çıkarıldığını ve gözaltına alındığını ekledi.