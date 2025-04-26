25 Nisan 2025’te saat 11.00 sıralarında, Tatlısu’da yapımı süren bir inşaatın birinci katında sıva işi yapan Nasır ALİ (E-24), el arabasıyla geri geri giderken yaklaşık 3 metre yüksekten düşerek ağır yaralandı. İlk müdahalesi Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan işçi, ardından Yeniboğaziçi Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edilerek müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.