25 Nisan 2025 tarihinde saat 11.30 sıralarında, Lefkoşa’daki Özker Özgür Caddesi üzerinde yaşanan tartışma, R.B. (E-30) ile H.G. (E-36) arasında kavgaya dönüştü. İddiaya göre R.B., olay sırasında tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçakla, olay yerinde bulunan E.G.’yi (E-38) sol kolundan yaraladı. Olayla ilgili R.B. ve H.G. tutuklandı. Soruşturma sürüyor.