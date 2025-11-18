Oda’dan yapılan açıklamaya göre Ekinci, konuya ilişkin İnşaat Mühendisleri Odası Başkan ve yöneticileri olarak Lefke bölgesindeki tüm paydaşlarla toplantılar yaptıklarını ve süreci detaylı biçimde değerlendirdiklerini aktardı.

“İnşaat Mühendisleri Odası olarak bizler; bölge halkının, söz konusu okullardaki çocuklarımızın, okul aile birliklerinin, öğretmenlerinin, sivil toplum temsilcilerinin, Belediye Başkanının ve Kaymakamlığın birlikte üretecekleri çözüm önerilerine, bilimsel ve mesleki doğrular çerçevesinde tüm teknik desteği vermeye hazır olduğumuzu kamuoyuna saygıyla beyan ederiz.” diyen Ekinci, konunun toplumda gereksiz bir gerilime ve kutuplaşmaya yol açmaması adına, bundan sonraki sürecin bölge halkı ve ilgili paydaşlar tarafından yönetilmesini doğru bulduklarını kaydetti.