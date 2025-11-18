Rum basını eski Cezaevi Müdürü Anna Aristotelus’un isminin ilgili iddianamede yer almasına gerek manşetten gerekse iç sayfalardan geniş bir şekilde yer verdi.

Politis gazetesi “Merkezi Cezaevinden “Uçan” Gizli Belgeler Olayıyla İlgi Cezai Kovuşturma-Anna Aristotelus +7---Cezaevi Belgeleri İle İlgili 8 Kişi Sanık Sandalyesinde” başlıklarıyla hem manşetten hem de iç sayfadan habere geniş bir şekilde yer verdi.

Gazete gizli belgeler konusunda 7 ay süren araştırmanın ardından, eski Merkezi Cezaevi Müdürü Anna Aristotelus da dahil olmak üzere 8 kişinin yargı önüne çıkmasının netleştiğini yazdı.

Alithia gazetesi ilgili haberde “Terfiden Cezai Kovuşturmaya”; Fileleftheros gazetesi “Anna, Athina ve 5 Gardiyan İçin Ağır İddianame---Belgelerle İlgili Cezai Kovuşturmalar”; Haravgi gazetesi ise “Anna Aristotelus Da Sanık” başlıklarını kullandı.