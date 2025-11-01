ABD’nin New York kentinde adeta film sahnesini andıran bir soygun yaşandı. Polis, gündüz vakti gerçekleşen olayda, inşaat işçisi gibi giyinen üç hırsızın bir eve girerek milyonlarca dolar değerinde mücevher ve nakit parayla ortadan kaybolduğunu duyurdu.

New York Polis Departmanı’ndan (NYPD) yapılan açıklamaya göre, iki kişi evin arka kapısını zorlayarak içeri girerken, üçüncü kişi sokakta bekleyen kaçış aracında gözcülük yaptı. Hırsızlar, evdeki kasayı hedef aldı; kısa sürede yüksek değerde mücevher ve para dolu kasayı alarak bölgeden hızla uzaklaştı.

Olay, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hırsızlardan birinin fosforlu sarı inşaat yeleği, beyaz baret ve gözlük; diğerinin ise turuncu yelek, beyaz baret ve yüz maskesi taktığı görüldü. Her iki soyguncunun da sırt çantalarıyla eve girdiği, kaçış aracında bekleyen üçüncü kişinin ise beyaz kapüşonlu kazak ve siyah pantolon giydiği tespit edildi.

Polis, çalınan kasada yaklaşık 3.2 milyon dolar (yaklaşık 134 milyon TL) değerinde para ve mücevher bulunduğunu belirtti. NYPD yetkilileri, hırsızların son derece profesyonel davrandığını, gündüz vakti inşaat işçisi kılığına girmelerinin dikkat çekmemek için planlanmış bir yöntem olduğunu açıkladı.

Yetkililer, bu olayın son yıllarda New York’ta yaşanan en büyük mücevher soygunlarından biri olduğunu vurguladı. Hırsızların kimliklerinin belirlenmesi için bölgedeki tüm güvenlik kamerası kayıtları inceleniyor.

Polis, soygunu gerçekleştirenleri “profesyonel çete” olarak tanımladı. Şu ana kadar kimse gözaltına alınmadı, ancak New York’un en gizemli soygunlarından biri olarak kayıtlara geçen olayla ilgili soruşturma sürüyor.