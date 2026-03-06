ABD Adalet Bakanlığı, pedofili milyarder Jeffrey Epstein soruşturmasıyla bağlantılı olarak 2019 yılında hazırlanan ve daha önce yayınlanmayan üç FBI görüşme özetini kamuoyuna sundu.

Bakanlık, “FBI 302” olarak bilinen bu görüşme raporlarının, ocak ayında yayınlanan milyonlarca sayfalık Epstein belgeleri arasında yer almadığını açıkladı.

Yetkililer, belgelerin başlangıçta diğer dokümanların tekrarları olduğu düşüncesiyle “mükerrer” olarak kodlandığını belirtti. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yapılan incelemede 15 belgenin yanlışlıkla mükerrer olarak işaretlendiğinin tespit edildiği ifade edildi.

KADININ TRUMP'A YÖNELİK İSTİSMAR İDDİALARI

Rapora göre FBI, kimliği gizlenen kadınla Temmuz–Ekim 2019 arasında dört ayrı görüşme gerçekleştirdi. Kadın tüm görüşmelerde Jeffrey Epstein tarafından istismar edildiğini öne sürdü.

İkinci görüşmesinde ise Epstein’ın kendisini 13 ila 15 yaşları arasında olduğu bir dönemde New York ya da New Jersey’e götürdüğünü ve burada Donald Trump ile tanıştırdığını iddia etti. Kadın, söz konusu seyahat sırasında Trump tarafından istismara uğradığını öne sürdü.

Ancak Ekim 2019’da yapılan dördüncü görüşmede, FBI ajanlarının sorularına rağmen Trump ile yaşandığını iddia ettiği olay hakkında ek ayrıntı vermeyi reddettiği kaydedildi.

İDDİALAR DOĞRULANAMADI

Belgelerde yer alan iddiaların doğrulanmadığı belirtiliyor.

Kadının aktardığı olayların 1980’lerin başı ile ortası arasında gerçekleştiği öne sürülürken, bu dönemde Epstein ile Trump’ın temas halinde olduklarına dair net bir kayıt bulunmadığı ifade ediliyor.

Trump ise Epstein ile ilişkisi veya onun suç faaliyetleri hakkında herhangi bir bilgisi olduğu yönündeki suçlamaları daha önce reddetmişti.

EPSTEIN'E YÖNELİK İSTİSMAR İDDİALARI

Kadın ilk FBI görüşmesinde Epstein tarafından bebek bakıcılığı işi teklif edilerek işe alındığını sandığını, ancak gittiği yerde çocuk bulunmadığını ve burada istismara uğradığını iddia etti. Görüşme özetine göre kadın, benzer olayların birkaç kez daha yaşandığını ileri sürdü.

Tanık ayrıca Epstein ile ilgili bazı olayların Güney Carolina’da gerçekleştiğini iddia etti. Ancak Epstein’ın bu eyaleti sık ziyaret ettiğine dair bilinen bir kayıt bulunmuyor.

İddiaların zamanlaması ise Florida’da Epstein hakkında reşit olmayanlara yönelik cinsel istismar soruşturmasının başlamasından yaklaşık 20 yıl öncesine denk geliyor.

BAZI BELGELERİN SAKLANDIĞI İDDİASI

Yeni belgelerin yayımlanmasından önce Kongre’deki Demokratlar, Adalet Bakanlığı’nı söz konusu raporları yasa dışı şekilde saklamakla suçlamıştı.

Kaliforniya Demokrat Temsilcisi Robert Garcia, geçen hafta yaptığı açıklamada “Bu kabul edilemez ve yasa dışıdır. Başsavcı Pam Bondi ve Başkan bu dosyaların nerede olduğunu açıklamalıdır.” demişti.

ADALET BAKANLIĞI: İDDİALAR TEMELSİZ

Adalet Bakanlığı ocak ayında yaptığı açıklamada, yayımlanan Epstein belgeleri arasında Trump hakkında doğrulanmamış ve sansasyonel iddiaların yer aldığını belirtmişti.

Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

“Belgelerin bazıları Başkan Trump hakkında FBI’a 2020 seçimlerinden hemen önce sunulan yanlış ve sansasyonel iddialar içeriyor. Bu iddialar temelsiz ve yanlıştır. Eğer en küçük bir güvenilirlik payı olsaydı, Trump’a karşı zaten kullanılmış olurdu.”