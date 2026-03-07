Çin’in Guangdong eyaletinde bir baba, eşiyle yaşadığı tartışma sırasında korkunç bir eyleme imza attı. O anlar çevredeki kişiler tarafından kaydedildi. Görüntülerde, köprü üzerinde hararetli şekilde tartışan çiftin iki küçük çocuğunun da olay yerinde bulunduğu görülüyor.

Tartışmanın büyümesi üzerine baba, çocuklardan birini aniden kucağına alarak nehre fırlattı. Çocuk kısa sürede suyun içinde gözden kayboldu.

İngiliz The Sun'ın haberine göre anne, yaşananların ardından kısa süreli şok yaşadıktan sonra köprü korkuluklarını aşarak nehre atladı.

Baba da birkaç saniye sonra suya girerek çocuğa ulaşmaya çalıştı. Köprü üzerinde kalan diğer çocuğun ise panik içinde bağırdığı duyuldu.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine çevrede bulunan kişiler olay yerine koşarak yardım girişiminde bulundu. Suda çırpınan aileye uzatılmak üzere nehre tahta bir kütük atıldığı bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, anne, baba ve çocuk birkaç dakika süren müdahalenin ardından sudan çıkarılarak kurtarıldı. Aile, köprüde bulunan diğer çocukla birlikte yeniden bir araya getirildi.