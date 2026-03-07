Uzun yıllar boyunca İngiltere'deki Greater Manchester’daki Eccles bölgesinde sabah erken saatlerde dağıtım yapan Darren Williams, hastalık izninden dönüşünde mesai saatinin değiştirilmesi üzerine Royal Mail’e karşı engellilik ayrımcılığı gerekçesiyle açtığı davayı kazandı. Mahkeme, Royal Mail’in engelliliğine uygun makul düzenlemeleri yapmadığına hükmederek Williams’a 12 bin 925 sterlin tazminat ödenmesine karar verdi.

MESAİ SAATİ DEĞİŞTİ, TAZMİNATA HAK KAZANDI

Williams, Kasım 2022 ile Şubat 2023 arasında hastalık iznindeydi. İşe döndüğünde, uzun süreli hastalık riskini azaltma amacıyla farklı bir dağıtım güzergahında daha geç saatte başlaması istendi.

Daha önce saat 5’te mesaiye başlayan ve 12.42’de bitiren Williams’a yeni başlangıç saatinin 06.45, salı günleri ise 07.30 olduğu bildirildi. İzinliyken yöneticisinden saat değişikliğiyle ilgili çok sayıda e-posta aldığını belirten Williams, “Saatlerimi değiştirmek istemiyorum” diyerek itiraz etti.

Williams’a 2022 yılında otizm ve ruh sağlığı sorunları teşhisi konuldu. Sabah erken başlamak, kalabalıktan kaçınmasına yardımcı oluyor ve sağlık sorunları bulunan eşine daha erken saatte destek olabilmesini sağlıyordu.

Mahkemede, yıllardır süren bu rutinin kaygısını azalttığı ifade edildi. Williams, sürekli saat değişikliği bildiren e-posta ve mektuplar nedeniyle taciz edilmiş hissettiğini de öne sürdü.

750 BİN LİRA TAZMİNAT ALDI

Manchester’da görülen davada istihdam hâkimi, Royal Mail’in engelliliğe yönelik makul düzenlemeleri yapmadığına hükmetti.

Mahkeme, Williams’ın Eylül 2023’te işe 5’te başlayarak dönmesine izin verilmesi ve ardından kademeli olarak 6’ya geçiş yapılması gerektiği sonucuna vardı. Engellilik temelli taciz iddiası ise reddedildi.

Mahkeme, Royal Mail’in Williams’ın durumuna uygun bir dağıtım güzergahı tasarlayabilecek sistemlere sahip olduğunu ancak bunu yeterince değerlendirmediğini belirtti.

Hakim Rhodri McDonald, şirketin Eccles dağıtım güzergâhlarını yeniden gözden geçirerek daha kısa bir rota oluşturmasının makul bir adım olacağını ifade etti.

Kararda, saat 5’te başlamanın 1 saat 45 dakikalık bir fazlalığın yeniden dağıtılmasını gerektireceği ve bunun makul olmayabileceği, ancak 6’da başlayıp 13.42’de biten bir düzenlemenin uygulanabilir olduğu belirtildi.

Sonuç olarak mahkeme, Williams’a “duygusal zarar” gerekçesiyle 12 bin 925 sterlin (yaklaşık 750 bin lira) tazminat ödenmesine karar verdi.