Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e verilmek üzere Kıbrıs Özel Temsilcisi Khassim Diagne’ye mektup takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Guterres’in 27 Ekim 2025 tarihli tebrik mektubuna cevaben yazdığı mektupta, “Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik süregelen kişisel ilginiz ve katkılarınızdan dolayı duyduğum memnuniyet ve minnettarlığımı ifade etmek isterim.” dedi.

Kıbrıs’ta adil, yaşayabilir ve kalıcı bir çözüme ulaşmak amacıyla Guterres ile yakinen ve kararlılıkla çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini yazan Erhürman, “Böyle bir çözümün bölgemize de olumlu etkileri olacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.