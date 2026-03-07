Umman’ın başkenti Maskat, köklü Bedevi geleneğinin en görkemli yansıması olan geleneksel deve güzellik yarışmasına ev sahipliği yaparken, bu yıl podyumdaki ihtişamdan ziyade teknolojik takip ve hile iddiaları gündeme damga vurdu. Milyonlarca dolarlık ödül havuzunun cazibesine kapılan bazı yetiştiricilerin; develere botoks, dolgu ve hormon takviyesi yaptığı uzman veterinerlerin titiz incelemesiyle ortaya çıkarıldı.

Arap Yarımadası’nın vazgeçilmez kültürel mirası olan ve "çöl gemileri" olarak anılan develerin yarıştığı organizasyon, son yıllarda artan prestij ve devasa ödüller nedeniyle dürüstlük sınavından geçiyor. Maskat'taki son yarışmada, develerin doğal güzelliğini korumak amacıyla kurulan sıkı denetim mekanizması, geleneksel yöntemlerin ötesine geçerek bilimsel bir operasyona dönüştü.

Yarışma standartlarını ihlal ettiği tespit edilen 20 deve, organizasyondan men edilerek diskalifiye edildi. Uzman hakem heyeti ve veterinerlerin hazırladığı raporlar, hilenin boyutlarını gözler önüne serdi. İncelemelerde; develerin dudaklarına estetik amaçlı botoks enjekte edildiği, yüz hatlarını yumuşatmak için kas gevşeticiler kullanıldığı ve hörgüçlerin daha görkemli görünmesi adına deri altına silikon yerleştirildiği saptandı.

Ayrıca, kas yapısını yapay yollarla güçlendirmek için başvurulan hormon takviyeleri de kayıtlara geçti. Uzmanlar, bu müdahalelerin sadece birer hile değil, aynı zamanda hayvan sağlığına yönelik ciddi bir tehdit ve hak ihlali olduğunun altını çizdi.