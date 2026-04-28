Londra’daki Kıbrıslı Türk örgütleri Southgate bölgesinde asılan Güney Kıbrıs’ta Mayıs ayında yapılacak genel seçimlerle ilgili kampanya afişlerine tepki gösterdi.

Alithia gazetesi Kıbrıs (Rum) Haber Ajansının bilgilerine dayanarak Londra’nın kuzeyindeki Southgate bölgesinde, “ALMA” partisinden aday olan ve uzun yıllardır Birleşik Krallık’taki Kıbrıs Rum topluluğunda yer alan Vasilis Mavros’un, Yunan mitolojisindeki “Eris’in elmasını” konu alan afişinin, Kıbrıs Türk örgütlerinin tepkisine neden olduğunu yazdı.

Habere göre Vasilis Mavros, “Alpha” radyo kanalına yaptığı açıklamada Kıbrıs Türk örgütlerinin Enfield bölgesi yerel makamlarına protesto mektubu gönderdiklerini ve seçim afişinin “etnik temizlik, ırkçılık ve bölünme” içerdiğine dair şikâyette bulunduklarını söyledi.

Mavros, Birleşik Krallık’ta da seçim merkezlerinin kurulacağını belirterek seçim kampanyası faaliyetlerinin yasal ve meşru olduğunu savundu.

Kampanyasının mesajının, ırkçılık değil “işgal altındaki topraklara özgürlük” temalı olduğunu savunan Mavros, bu gelişmelerin Kıbrıs Rum toplumunda endişeye neden olduğunu da ileri sürdü

Gazete Mavros’un afişin asılı kalmasında kararlı olduğunu, diğer yandan afişin uygunluğu ve meşruiyeti konusunda belediyenin kararını beklediğini yazdı.