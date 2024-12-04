İngiltere'de 22 yaşındaki Türk İsmail Tanrıkulu'nu öldürdüğü iddia edilen zanlı Mehmet Topaloğulları’nın KKTC’de cezaevinde olduğu ortaya çıktı.

İngiliz polisiyle KKTC polisinin yaptığı istişare sonucu zanlının KKTC’de yargılanmasına karar verildi.

Zanlı bu kapsamda dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 3 Eylül 2018 yılında İngiltere’de Tottenham Mezarlığında meydana gelen adam öldürme, kanunsuz silah ve patlayıcı madde tasarrufu suçlarıyla bağlantılı olduğunu söyledi.

Polis, 2023 yılı Ekim ayında yapılan yazışmalar sonucu soruşturmanın, yargılamanın KKTC’de yapılabileceğinin anlaşıldığını kaydetti.

Polis, zanlının KKTC mahkemelerinde yargılanmasına olanak olması üzerine bir ekibin 20-27 Kasım 2024 tarihleri arasında İngiltere’ye gidip gerekli ifadeleri temin ettiğini açıkladı.

Polis, olayla ilgili elde edilen bilgilerde zanlının 3 Eylül saat 07.45 sıralarında 3 kişi olarak mezarlığa gittiğini, İsmail Tanrıkulu’nu kolundan 7.65 mm’lik silahla vurduğunu, merminin koldan geçip, karın bölgesine girdiğini ve iç kanama sonucu ölümün gerçekleştiğini açıkladı.

Polis, olaydan sonra kaçan iki kişinin, saç ve sakal tıraşı olduklarını ve 2 gün saklandıklarını açıkladı.

Polis, zanlının 5 Eylül 2018 tarihinde saat 00:05’te Stansted Havalimanı’ndan İngiltere’den çıkış yapıp, İstanbul’a gittiğini, oradan da 6 Eylül’de KKTC’ye geldiğini ve o tarihten sonra Londra doğumlu olmasına rağmen İngiltere’ye dönmediğini, ülkeden de çıkmadığını belirtti.

Polis, zanlının KKTC’de karıştığı soygun, ev açma, kasti hasar suçlarından 27 Aralık 2023 tarihinde 5 yıl hapse mahkum edildiğini ve halen cezaevinde bulunduğunu kaydetti.

Polis memuru, zanlıyı cezaevinden alıp, cinayet suçundan teminata bağlamak üzere teminat başvurusu yaptıklarını belirtti.

Polis, zanlının 16 ay sonra tahliye olacağını belirterek, İngiltere’de meydana gelen adam öldürme ve diğer suçlardan dolayı 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Zanlının avukatı talebe itiraz etmezken, cinayet suçlamasın kabul etmediklerini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 ay süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.