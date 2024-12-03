AKSA SÜPER LİG 11. HAFTA PANORAMASI

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş sezonu onbirinci haftası pazartesi akşamı oynanan Doğan Türk Birliği – Göçmenköy maçıyla tamamlandı.

Zirve mücadelesindeki üç takımın haftayı puan kayıplarıyla kapattığı 11. Hafta sonucunda zirve yarışı iyice karıştı. Özellikle lider Cihangir’in konuk olduğu zirve takipçisi MTG karşısında mağlup olmasıyla lider ile takipçileri atasında puan farkı daha da azaldı. Değirmenlik takımının konuk ettiği zirve mücadelesindeki Lefke’yi mağlup etmesiyle zirveye ortak olması sonrasında Doğan T. Birliği’nin evinde kazanması halinde lider olacağı maçtan son dakikalarda yediği gollerle berabere ayrılması ile zirve mücadelesinin iyice alevlenmesine neden oldu.

Alt sıralarda ise Gönyeli takımının evinde konuk ettiği DND Gençler Birliği’ni mağlup etmesi sonrasında dipten kurtulurken, üzerindeki takımların da puan kaybetmesiyle puan farkı azaldı. Özellikle CB. Gençlik Gücü’nün evinde Mesarya’ya mağlup olarak 6 haftadır kazanamaması alt sıradaki takımların yanına yanaşmasına neden oldu.

Süper Ligin 11. haftasında 5 maçı evsahibi takımlar, 2 maçı da deplasman ekipleri kazandı. Onbirinci haftada 1 beraberlik çıktı. Maçlarda 28 gol atılırken maç başı gol ortalaması 3.5 oldu. 15 gol yabancı futbolculardan gelirken, 13 golü yerli futbolcular attı.

Esentepe’den Lukman ile Çetinkaya’dan Djabi haftayı hat-trick yaparak kapatırlarken, Dumlupınar’dan Adjesa, Yeşilova’dan Weston ve Mesarya’dan Miracle ise ikişer gol attılar.

11. hafta sonunda Mağusa Türk Gücü’nden Şenol Şöför attığı golle 10 golle krallık koltuğunu korurken, Cihangir’den Babacar Diop ve Çetinkaya’dan Usumane Djabi 9’ar golle onu takip ediyorlar.

Maçlarda 1 kez penaltı düdüğü çalındı. Hakemler onbirinci haftada 1 kırmızı kart ve 33 sarı kart gösterdiler.

Haftanın Takımı: Mağusa Türk Gücü

Haftanın sonucu merakla beklenen karşılaşmalarından olan Mağusa Türk Gücü ile Cihangir arasındaki mücadelede ev sahibi MTG sahadan 2 – 0 galip ayrılarak zirve yarışında olduğunu ortaya koydu.

Haftanın Futbolcusu: Lukman Adeshina (Esentepe)

Alt sıralar için önemli bir maç olan Esentepe ile Karşıyaka arasındaki mücadelede takımı Esentepe’nin farklı galip gelmesinde attığı 3 gol ve asistlerle sahanın yıldızı olan Lukman Adeshina haftanın futbolcusu olmayı hak etti.

Haftanın Teknik Direktörü: Caner Oshan(A. Yeşilova)

Konuk ettiği Çetinkaya karşısında iki kez geriye düşen takımını iyi toparlayan ve oyuna yerinde müdahalelerle maçı kazanmayı bilen A. Yeşilova’nın deneyimli teknik adamı Caner Oshan haftanın teknik adamı olmayı hak etti.

Haftanın Hakemi: Kerem Eran (MTG-Cihangir)

Zirve yarışını ilgilendiren mücadelenin orta hakemliğini yapan Kerem Eran, maç boyunca pozisyonlara yakın olarak ve oyunu kesmeden yardımcılarıyla iyi bir maç çıkararak haftanın hakemi olmayı hak etti.

Haftanın Kare Ası:

Remzi Rıylı (Gönyeli)Mehmet Altın (TH Dumlupınar), Bekir Yıldız (Göçmenköy), Jonathan Weston (A Yeşilova).

Haftanın On Biri:

Ufuk (MTG), Azat (Gönyeli), Zihni (MTG), Olcay(TH Dumlupınar), Emirhan(M. Değirmenlik), Osman(Dumlupınar), Ahmet Can(Gönyeli), Hüseyin (M. Değirmenlik), Deniz (Esentepe), Adjessa (Dumlupınar), Miracle Nwaorisa (Mesarya)

Aksa Süper Lig 11. Hafta sonuçları

Yenicami-TH Dumlupınar: 0 – 3

Gönyeli-DND G.Birliği : 1 – 0

M.Değirmenlik-Lefke: 2 – 0

Mağusa T.Gücü-Cihangir: 2 – 1

Esentepe-Karşıyaka: 5 – 0

CB Gençlik Gücü-Mesarya: 1 – 2

A.Yeşilova-Çetinkaya : 4 – 3

Doğan T.Birliği-Göçmenköy: 2 – 2

Aksa Süper Lig 12. Hafta programı

Çetinkaya – Mağusa T. Gücü

Cihangir – Yenicami

DND Gençler Birliği – M. Değirmenlik

Lefke – C.B Gençlik Gücü

T. H. Dumlupınar – Esentepe

Mesarya – A. Yeşilova

Karşıyaka – Doğan T. Birliği

Göçmenköy – Gönyeli

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu

