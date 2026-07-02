Güney Kıbrıs’ta 2026 yılının ilk çeyreğinde yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisi oranının yaklaşık yüzde 23,5’e ulaştığı kaydedildi.

Avrupa İstatistik Birimi “Eurostat” tarafından dün yayımlanan verilere göre, 2026’nın ilk çeyreğinde Avrupa Birliği'nde (AB) ise bu oranın yüzde 45,5’e karşılık geldiğini yazan Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’ta 2026 yılının ilk aylarında yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisi miktarının artan bir eğilime sahip olduğunu kaydetti.

Gazete, Güney Kıbrıs’ta ocak ayında bu oranının yüzde 19,71, şubat ayında yüzde 24,68, mart ayında yüzde 26,05, nisan ayında yüzde 29,23, mayıs ayında ise yüzde 36,88’e yükseldiğini ekledi.