İngiltere, Kıbrıs'taki üslerinin savunmasını güçlendirmek amacıyla Doğu Akdeniz'e bir Kraliyet Donanması savaş gemisi konuşlandırmayı planlıyor.

Times gazetesi, üç kaynağa atıfta bulunarak, İngiltere'nin Ağrotur Üssü’nü korumak için bir savaş gemisi göndermeyi planladığını bildirdi .

İngiliz yetkililer, askeri varlıklarının hedef alınmasının, İran'ın Ortadoğu'daki ABD ve İsrail eylemlerine karşı daha geniş bir misillemesi kapsamında olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer de, Kıbrıs'ın ve üslerin güvenliğini sağlamak amacıyla HMS dragon savaş gemisini Kıbrıs'a konuşlanacağını açıkladı.

''Savunma operasyonlarımıza devam ediyoruz'' diyen Stanmer, “Nikos Hristodulidis ile görüşerek insansız hava araçlarına karşı koyma yeteneğine sahip helikopterler gönderdiğimizi ve HMS Dragon gemisinin bölgeye konuşlandırılacağını bildirdim. Biz her zaman Birleşik Krallık'ın ve müttefiklerimizin çıkarları doğrultusunda hareket edeceğiz'' dedi.