İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD ordusunun Kıbrıs'ı kullanmadığını söyledi.

İngiltere parlamentosunda muhalefetteki Liberal Demokrat Parti milletvekili Al Pinkerton'ın İran Devrim Muhafızları Generali Sardar Jabbari'nin Kıbrıs'a füze fırlatma tehditleriyle ilgili sorusuna yanıt veren Starmer, adada ABD askeri varlığı olduğuna dair haberlerin doğru olmadığını vurguladı.

Starmer, “Kıbrıs'taki üslerimizin ABD bombardıman uçakları tarafından kullanılmadığını belirtmek benim için önemlidir. ABD Kıbrıs'ı kullanmıyor. Burası bizim üssümüz. Operasyonel detaylara girmeyeceğim ancak Kıbrıs'ın ve üssün güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alıyoruz” dedi.

Starmer, “Ayrıca, Pazartesi gece yarısından kısa bir süre sonra üsse çarpan insansız hava aracının "aldığımız herhangi bir karara karşılık olarak" ateşlenmedi” dedi.

Starmer, bunun yerine, kendisinin Pazar günü yaptığı açıklamalardan önce insansız hava aracının ateşlendiğine ve açıklamaları bittikten sonra yere indiğine inanıldığını söyledi.

Daha sonra, Kıbrıs'taki üslerin neden ABD kuvvetleri tarafından kullanılmadığı sorulduğunda, "uygun değiller. Bunun açıklığa kavuşturulması çok önemli, çünkü Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ile bu konuyu görüşüyorduk" dedi.