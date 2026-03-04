Mari deniz üssünün kullanımını Fransa'ya teslim eden Kıbrıs Rum yönetimi, İran'dan gelen saldırılar sonrasında Fransa'nın da kapısını çaldı.

Rum Başkan Nikos Hristodulidis, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan yardım istedi.

Rum Haber Ajansı (KİPE) Fransa’nın Güney Kıbrıs’a füzesavar, anti-drone sistemi ve savaş gemisi göndereceğini duyurdu.

“Sigmalive” ve diğer internet siteleri, Rum Haber Ajansı’nın (KİPE) elde ettiği bilgilerin, Fransa’nın Güney Kıbrıs’ın savunmasına destek olmak amacıyla füzesavar ve drone savar sistemleri ile bir savaş fırkateyni göndereceği yönünde olduğunu yazdı.

Haberde, Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in Pazartesi günü Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’la iki kez telefonda görüştüğü ve Fransa’dan destek talebinde bulunduğu belirtilirken, Fransa’nın bu talebe olumlu yanıt verdiğine dair önceki gün Hristodulidis’in bilgilendirildiği ifade edildi.

Habere göre Macron, Kıbrıs’a füze ve anti drone sistemleri ile bir fırateyn gönderecekleri yönünde dün sabah Hristodulidis’e bilgi verdi.

Macron ayrıca, yakın zamanda ikinci bir fırkateyn daha gönderileceğini vurguladı.

ALMANYA’DAN DA OLUMLU YANIT

Haberde ayrıca, Hristodulidis’in önceki gün Almanya Başbakanı Friedrich Merz’le de telefonda görüştüğünü ve fırkateyn göndermesini istediği, Merz’in de bu talebe olumlu yanıt verdiği belirtildi.

Fırkateyn gönderimi için Alman hükümetinin kararının beklenmekte olduğu da vurgulandı.