Ağrotur İngiliz Üssü’ne geçtiğimiz Pazar gece yarısı düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısının Lübnan'dan gerçekleştirildiği bildirildi. Kıbrıs Haber Ajansının (KHA) edindiği bilgilere göre, hafif hasara neden olan iki İHA, Lübnan topraklarından fırlatıldı.

Yetkililer, insansız hava araçlarının (İHA) küçük boyutları ve alçak irtifada uçmaları nedeniyle tespit edilemediğini ve bu yüzden engellenemediğini açıkladı. Aynı kaynaklar, saldırıyı Hizbullah güçlerinin düzenlediği bilgisini paylaştı.

Üst düzey hükûmet kaynakları, saldırının Kıbrıs’a altyapıları hedef alma niyeti olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını belirtti. Bu altyapıların korunmasının hükûmetin önceliği olduğunu vurgulayan kaynaklar, önleyici tedbirler kapsamında Lefkoşa'nın sadece Yunanistan ile değil, başka ülkelerle de iş birliği içinde olduğunu ve ilgili anlaşmaların kesinleşmesi durumunda kamuoyuna açıklanacağını ifade etti.

İlgili hükûmet kaynakları ayrıca, Kıbrıs'ta Amerikan savaş uçaklarının bulunmadığını ve konuşlandırılmayacağını teyit etti.