Güney Kıbrıs’taki İngiliz üslerine yapılan saldırı sonrasında Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, dün Rum tarafına geldi.

Dendias Güney Kıbrıs ziyareti çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas görüştü.

Hristodulidis görüşmede yaptığı konuşmada, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın “gerçekleştirdikleri faaliyetlerle sorunun bir parçası olmadıklarını, her zaman çözümden yana olduklarını ve bu zor durumu da birlikte göğüsleyeceklerini gösterdiklerini söyledi.

Güney Kıbrıs’ın geçirdiği bu zor dönemde Yunanistan’ın taleplerine hemen karşılık vermesinden duydukları memnuniyeti dile getiren ve teşekkürlerini ileten Hristodulidis, Yunanistan’ın bu tutumuyla diğer AB üyesi ülkelere de örnek olduğunu ve izlenmesi gereken yolu gösterdiğini savundu.

Hristodulidis, Fransa Cumhurbaşkanıyla görüştüğünü ve olumlu yanıt aldığını, Almanya ve İtalya Başbakanlarıyla de görüşme gerçekleştirdiğini belirterek Yunanistan’ın tavrıyla bu ülkelere yol gösterici olduğunu öne sürdü.

Yunanistan Savunma Bakanı Dendias ise Yunan hükümeti ile Yunan halkının desteğini iletti.

“Bölgemiz için zor zamanlardan geçiyoruz” diyen Dendias, “Yunanistan, imkanları dahilinde Kıbrıs'a elinden gelen her türlü yardımı sağlayacaktır’’ ifadelerini kullandı. Dendias, Güney Kıbrıs’ın her türlü yardım talebine tüm imkanlarıyla karşılık vermeye hazır olduklarını belirtti.