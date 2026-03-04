Ağrotur’daki İngiliz üssüne yönelik drone saldırısının ardından Güney Kıbrıs’ta güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Okullar, oteller ve 180’den fazla nokta gözetim altına alındı.

İsrailli ve Fransız öğrencilerin eğitim gördüğü özel okullarda statik polis nöbetleri başlatıldı. Bazı eğitim kurumlarında sabah giriş saatlerinden kapanışa kadar güvenlik görevlileri konuşlandırıldı.

Ayrıca İsrailli turistlerin konakladığı oteller, alışveriş merkezleri, yabancıların yoğun bulunduğu alanlar ve büyükelçilikler de güvenlik çemberine alındı.

Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde Kriz Yönetim Merkezi aktif hale getirildi. Şüpheli olayların anlık takibi için özel bir sorumlu subay görevlendirildi.

Suç Önleme ve Hızlı Müdahale Birimleri’ne, şüpheli görülen kişilerin derhal durdurulması ve destek talep edilmesi yönünde talimat verildi. Trafik ekipleri ve özel timler de sahada görev yapıyor.

Yetkililer, ülke genelinde 180’den fazla noktanın mobil devriyeler ve sabit nöbetlerle kontrol altında tutulduğunu açıkladı. İsrail bağlantılı şirketler, Limasol’daki casino ve su arıtma tesisleri de izlenen yerler arasında bulunuyor.

Havalimanları ve sınır kapılarında kontroller sıkılaştırılırken, özellikle kuzeyden gelen geçişlerde daha detaylı inceleme yapıldığı bildirildi.

Ayrıca, Azerbaycan uyruklu bir erkek ile Estonyalı kız arkadaşına yönelik yürütülen casusluk soruşturmasının da devam ettiği belirtildi. Rus pasaportu taşıdığı ifade edilen iki şüphelinin Larnaka, Limasol ve Baf arasında hareket ettiği tespit edildi. Şüpheliler bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak.

Güney Kıbrıs Adalet Bakanı Kostas Fytiris, yaptığı açıklamada Kıbrıs’ın hedef olmadığını ve herhangi bir doğrudan tehdit bulunmadığını belirtti. Yetkililer, halkı sosyal medya yerine resmi ve güvenilir kaynakları takip etmeye çağırdı.