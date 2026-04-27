Kıbrıs, son yılların en görkemli gecelerinden birine tanıklık etti. NEU Event Park’ta sahne alan Manifest, 10 bini aşkın kişinin katıldığı dev organizasyonda müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Günler öncesinden büyük heyecan yaratan konser, yoğun katılımı ve muhteşem atmosferiyle hafızalara kazındı.

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan NEU Event Park, bir kez daha kapasitesini ve organizasyon gücünü ortaya koydu. Saatler öncesinden alana akın eden binlerce kişi uzun kuyruklar oluştururken, konser alanı tamamen doldu. Her yaştan katılımcının yer aldığı gece adeta festival havasında geçti.

NEU EVENT PARK’TA MANIFEST RÜZGARI KIBRIS’I SALLADI

Sahneye büyük alkışlarla çıkan Manifest, sevilen şarkıları, güçlü dans koreografileri ve etkileyici performansıyla izleyicileri ilk andan itibaren etkisi altına aldı. Binlerce kişi şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, telefon ışıklarıyla oluşan görüntü geceye damga vurdu.

10 BİN KİŞİLİK GÜÇ GÖSTERİSİ

Konser, NEU Event Park’ın Kıbrıs’ta konser, festival, spor ve kültür etkinliklerinin en güçlü merkezlerinden biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu. 10 bini aşan katılım, merkezin ulaştığı başarı seviyesini ve halkın ilgisini net şekilde gösterdi.

GECE UZUN SÜRE KONUŞULACAK

Gece sonunda katılımcılar organizasyonu “efsane”, “unutulmaz” ve “kusursuz” sözleriyle değerlendirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük etkileşim alırken, Manifest konseri Kıbrıs gecelerine damgasını vurdu. 10 bin kişinin aynı anda şarkı söylediği bu gece, uzun süre hafızalardan silinmeyecek.