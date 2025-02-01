Stat: M. Hidayet Çağlar Stadı

Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Emre Çevikdal, Furkan Türk

Karşıyaka: Ali Buğra Keskin, Bahadır Göçben, Tahir Sovukoluk (Dk.63 Ahmet), Mehmet Tekin, Tacettin Köse, Chukwuemeka Uzokwe, Furkan Doğan(Dk.80 Süleyman), Mehmet Neşe, Lawrence Ogbe, Muhammet Emin Işık (Dk.63 Rıfat), Muhammed Jatta(Dk.80 Can Zafer)

Mağusa T. Gücü: Yusuf Yontar, Sinan Öğüt, Isaac Cofie, Erhun Öztümer(Dk.65 M. Erol), Mehmet Gürlü(Dk.46 Bünyamin), Orkhan Aghazada, Kenan Özer, Emre Kuvvetlişahin(Dk.65 Doğukan), Andy Okpe(Dk.72 Sadık), Şenol Şöför, Dinopeter Jude (Dk.78 Hasan Celil)

Goller: Dk.17 (P) Chukwuemeka Uzokwe (Karşıyaka) – Dk.18, 59 ve 61 Andy Okpe, Dk.49 (P), 79 ve 88 Şenol Şöför (MTG)

AKSA Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Mağusa Türk Gücü, küme düşme hattında bulunan Karşıyaka'ya konuk oldu. Karşıyaka'nın sahasının bakımı nedeniyle Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadyumu'nda oynanan mücadele, Mağusa Türk Gücü'nün 6-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşıyaka, Chukwuemeka Uzokwe'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı. Andy Okpe ve Şenol Şöför'ün hat-trick yaptığı maçta Mağusa Türk Gücü, sahadan 6-1 galip ayrılarak hanesine 3 puan yazdırdı.

Karşılaşmada 3 gol atan Andy Okpe'nin bu gollerin tamamını kafa vuruşuyla kaydetmesi dikkat çeken bir detay oldu. Maçın hakemi Tufan Çerçoğlu ise 2 kez penaltı noktasını gösterdi. Karşıyaka, Chukwuemeka Uzokwe'nin penaltı golüyle skoru lehine çevirirken, Şenol Şöför de Mağusa Türk Gücü adına kazanılan penaltıyı gole çevirdi.

Bu sonucun ardından Mağusa Türk Gücü, 37 puana yükselerek ligdeki 2. sıradaki yerini korudu. Karşıyaka ise aldığı mağlubiyetle 11 puanda kaldı ve doğrudan küme düşme hattında yer almaya devam etti.