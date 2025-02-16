Stad: Küçük Kaymaklı Şehit Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Ali Özer, Emre Çevikdal, Yalçın Kabacıklı, Tufan Çerçioğlu

Küçük Kaymaklı: Salih, Halil, Toykan, Hasan, Mert, Deran, Ferhat, Mehmet, Gökhan, Tuğrul, İlyas

N.Dipkarpaz: İbrahim, Barış, Berkan, Metehan, Baran, Devrim, İzzet, Hüseyin, Berk, Yekta, Hasan

MTG, dolu dizgin MTG, dolu dizgin

Goller: 21’(P), 68’ ve 78’İlyas Yılmaz, 45’Tuğrul Çiftçioğlu (K.Kaymaklı), 45’ ve 72’Berk Cambaz (N.Dipkarpaz)

Kaymaklı1-2

AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu 19.hafta maçında Küçük Kaymaklı ile Northernland Dipkarpaz karşı karşıya geldi. Küçük Kaymaklı Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-2 kazanarak zirve takibini sürdürdü.

Küçük Kaymaklı 21.dakikada penaltı kazandı ve İlyas ile 1-0 öne geçti. Bu gole konuk ekip 45’de Berk ile cevap verirken, Küçük Kaymaklı kısa süre sonra Tuğrul ile yeniden 2-1 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı. Küçük Kaymaklı 68.dakikada İlyas ile skoru 3-1 yaparken, Dipkarpaz 72’de yine Berk ile cevap vererek farkı 1’e indirdi. Maçın son bölümünde baskısını artıran yeşil siyahlılar 78’de yine İlyas ile gol bularak maçı 4-2’ye getirdi ve mücadeleyi de bu skorla kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.