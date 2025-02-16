Stad: Küçük Kaymaklı Şehit Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Ali Özer, Emre Çevikdal, Yalçın Kabacıklı, Tufan Çerçioğlu

Küçük Kaymaklı: Salih, Halil, Toykan, Hasan, Mert, Deran, Ferhat, Mehmet, Gökhan, Tuğrul, İlyas

N.Dipkarpaz: İbrahim, Barış, Berkan, Metehan, Baran, Devrim, İzzet, Hüseyin, Berk, Yekta, Hasan

Goller: 21’(P), 68’ ve 78’İlyas Yılmaz, 45’Tuğrul Çiftçioğlu (K.Kaymaklı), 45’ ve 72’Berk Cambaz (N.Dipkarpaz)

AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu 19.hafta maçında Küçük Kaymaklı ile Northernland Dipkarpaz karşı karşıya geldi. Küçük Kaymaklı Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-2 kazanarak zirve takibini sürdürdü.

Küçük Kaymaklı 21.dakikada penaltı kazandı ve İlyas ile 1-0 öne geçti. Bu gole konuk ekip 45’de Berk ile cevap verirken, Küçük Kaymaklı kısa süre sonra Tuğrul ile yeniden 2-1 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı. Küçük Kaymaklı 68.dakikada İlyas ile skoru 3-1 yaparken, Dipkarpaz 72’de yine Berk ile cevap vererek farkı 1’e indirdi. Maçın son bölümünde baskısını artıran yeşil siyahlılar 78’de yine İlyas ile gol bularak maçı 4-2’ye getirdi ve mücadeleyi de bu skorla kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.