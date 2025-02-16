Stat: Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Serdar Gürpınar, Yalçın Kabacıklı

Karşıyaka: Cenk Yılmaz, Eyyüp, Bahadır, Tahir (Dk 60 Muhammed)(Dk 87 Süleyman), Mehmet Tekin (Dk 70 Mehmet Neşe), Tacettin, Chukwumeke Uzokwe, Furkan, Mahfou Kande, Lawrence Ogbe, Muhammed Jatta.

Mesarya: Ercan, Boran, Jamıu Bamıdele Arowolo, Muhammet (Dk 77 Çağlar), Uzochukwu Chukwuma Ugwu, Emrecan (Dk 65 Oğuzhan), Salahi (Dk 73 Ömer), Abdullah, İbrahim, Emre, Oğulcan (Dk 77 Fırat).

Kırmızı Kart: Dk 77 Jamıu Bamıdele Arowolo (Mesarya).

Goller: Dk 64 pen Chukwuemeka Uzokwe, Dk 89 Mehmet Neşe (Karşıyaka). Dk 54 Muhammet Nazik (Mesarya).

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu on dokuzuncu hafta maçında Karşıyaka ile Mesarya karşı karşıya geldi. Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı’nda oynanan karşılaşmayı 2-1’lik skorla Karşıyaka kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında karşılıklı ataklar yaşansa da 2 takım da pozisyonları bitirmekte sorun yaşadığı için ilk devrede gol sesi çıkmadı ve ilk devre 0-0’lık eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Mesarya, maçın 54. Dakikasında Muhammet Nazik ile golü bularak öne geçti.

Golden sonra baskısını arttıran Karşıyaka, maçın 64. Dakikasında Chukwuemeka Uzokwe’nin penaltı golü ile skoru dengeledi.

77. Dakikada Mesarya oyuncusu Jamiu Bamidele Arowolo’nun kırmızı kart görmesiyle geri kalan bölümde zorlanan Mesarya, maçın 89. Dakikasında Karşıyaka oyuncusu Mehmet Neşe’nin attığı golle 2-1 geriye düştü. Maçta başka gol sesi çıkmadı. Maçı 2-1’lik skorla Karşıyaka kazandı.